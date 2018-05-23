Столичне управління поліції охорони оголосило в терміновому порядку тендер серед приватних охоронних компаній на участь в охоронних заходах на території Національного спортивного комплексу «Олімпійський» під час футбольного матчу фіналу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє інформаційне агентство «Українські новини» з посиланням на інформацію в системі Prozorro.

Відібрана за тендером приватна структура з охорони об’єктів отримає від поліції охорони Києва 650 тисяч гривень.

Конкурс серед охоронних компаній столиці організовано 17 травня. Підкреслюється терміновість проведення відбору у зв’язку з швидким наближенням 26 травня — дня проведення футбольного матчу. Серед кількох фірм приватної охорони буде відібрана одна найкраща. У функцію її співробітників увійде комплекс додаткових заходів щодо охорони території та глядачів на НСК «Олімпійський» під час проведення фінального матчу ліги чемпіонів між мадридським «Реалом» і «Ліверпулем» з Британії.

Раніше повідомлялося, що патрулювання та контроль об’єктів ПАТ «Укргазвидобування» обійшлося компанії в 192,71 млн грн.