Державна служба з надзвичайних ситуацій через суд намагається закрити 155 торгово-розважальних центрів, 30 лікарень і 220 навчальних закладів. Про це заявив глава ДСНС Микола Чечоткін на засіданні уряду.

«За порушення подано позови в суд на закриття 405 об’єктів, з них торгово-розважальних центрів — 155, що становить 7% від перевірених об’єктів, лікарень — 30 (6% від перевірених об’єктів), дошкільних і шкільних закладів — 220 (2% від перевірених об’єктів)», — зазначив чиновник.

За його словами, всього перевіркам підлягає 32 тисяч об’єктів, в тому числі 4 тисячі ТРЦ, 2 тисячі медустанов, 25 тисяч шкіл і дитсадків. На сьогоднішній день перевірено понад 13 тисяч установ (41%), у яких виявлено 167 тисяч порушень пожежної безпеки.

Чечоткін додав, що найгірший стан пожежної безпеки на об’єктах Чернівецької області, Волинській та Одеській областях, де досі не ліквідовано більше 50% порушень. В результаті перевірок були оштрафовані керівники 12 837 об’єктів-порушників.

Раніше повідомлялося, що голландська компанія Multi Corporation і київська «Мульті Девелопмент Юкрейн», яка входить до її складу, припинили будівництво двох торгово-розважальних центрів у Харкові.