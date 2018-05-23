МОСКВА, 23 травня — . У ЛДПР має намір підняти питання про розірвання базового договору про співробітництво з Україною, який передбачає економічну інтеграцію і забороняє сторонам брати участь у договорах, спрямованих один проти одного, заявив заступник голови оборонного комітету Держдуми Олександр Шерін (ЛДПР). СтрингерПолный розрив договору про дружбу з РФ не в інтересах Києва, заявили в Раді

Підписаний в 1997 році договір передбачає стратегічне партнерство двох країн “на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою, включаючи економічні та інші способи тиску”.

“Ми будемо знову в Державній думі піднімати питання, що необхідно розривати нам договір про мир, дружбу і співпрацю, тому що жоден пункт не виконується за чотири роки”, — сказав Шерін.

Він пояснив, що 25 грудня 2018 року цей договір буде пролонговано автоматично на десять років, якщо жодна із сторін за шість місяців до цього не оголосить про вихід.

“От 25 червня буде шість місяців, останній термін, коли ми можемо офіційно оголосити на рівні президента Росії. Нам необхідно заявляти у письмовій формі повідомляти українську сторону”, — сказав депутат.

За його словами, після виходу з договору Росія автоматично перестає визнавати керівництво та межі України.