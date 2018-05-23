ПЕКІН, 23 травня – . Сильні безперервні дощі призвели до екстреної евакуації майже 4,5 тисяч жителів провінції Сичуань на південному заході Китаю, передає агентство Сіньхуа.

© AFP 2018На північному заході Китаю жертвами злив стали вісім человекПроливные дощі тривають у деяких районах провінції з неділі, найбільше постраждало місто Емейшань, де за три дні випало 332 міліметра опадів.

За даними агентства, місцеві влади з неділі отримали 112 повідомлень про геологічних лиха або ризики, завдяки чому багато жителів були завчасно перевезені з небезпечних районів.