МІНСЬК, 23 травня – . Мінські угоди є єдиною реальною основою для врегулювання ситуації в Донбасі, заявив в середу в Мінську міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

© РИА Новини / Володимир ПесняЗахарова розповіла, з чим пов’язане загострення ситуації в Донбасі”Мінські угоди (по Донбасу – ред.) досі залишаються єдиною реальною основою врегулювання конфлікту. Так, вони не завжди виконуються. Вони, напевно, неідеальні, але вони дозволили свого часу зупинити масштабне кровопролиття”, — заявив міністр, виступаючи на форумі “Мінський діалог. Східна Європа: в пошуках безпеки для усіх”. Він підкреслив, що, коли в Донбасі розгорівся конфлікт, “у Білорусії не було вагань, як себе вести в цій ситуації”

“Врешті-решт, ця наша позиція і зумовила вибір Мінська як прийнятного і відповідного місця для ведення переговорів по врегулюванню конфлікту в Україні”, — сказав він.

Мінські угоди