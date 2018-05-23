ЄРЕВАН, 23 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив журналістам, що позачергові парламентські вибори могли б відбутися восени нинішнього року, однак, за його словами, ця дата повинна бути узгоджена з іншими політсилами.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцБывшая правляча партія Вірменії відмовилася бути “придатком” правительстваВ Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента і лідера РПА Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламент обрав на цю посаду лідера опозиції Пашиняна.

“Я вже говорив, що, на наш погляд, позачергові парламентські могли б пройти восени. Але це наше уявлення. Ми повинні зіставити його підходами інших політичних сил та знайти спільний знаменник” — сказав Пашинян.

Раніше глава уряду заявляв, що позачергові вибори повинні пройти після внесення змін у Виборчий кодекс.