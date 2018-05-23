У той час як Росстат звітує про зростання російського ВВП шість кварталів поспіль, представники бізнесу, які працюють у реальному секторі, масово скаржаться на деградацію ситуації і ризики банкрутства.

Про кризу в економіці заявили 73% представників великого бізнесу і 77% – середнього і малого, випливає з опитування , проведеного ВЦИОМ.

Про “хорошому” економічному становищі в країні заявили лише 4% респондентів. Деградацію ситуації помітили всі підприємці, незалежно від масштабу діяльності.

50% повідомили, що незважаючи на обіцянки влади не підвищувати податкове навантаження, фактично податки зросли майже дві третини поскаржилися на двозначне зростання тарифів природних монополій (в середньому приблизно на 16%)

Майже стільки ж – 63% – повідомили, що за останній рік стан їх бізнесу погіршився (проти 59% рік тому). 23% заявили, що в найближчий рік їм доведеться згортати операції або взагалі йти з ринку.

В опитуванні взяли участь 1,4 тисячі власників і топ-менеджерів з 9 несировинних галузей – від будівництва і зв’язку до освіти та обробної промисловості.