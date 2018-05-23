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Вона все-таки злетіла: в Росії змогли запустити розрекламовану ракету «Булава»

23.05.2018

Она все-таки взлетела: в России смогли запустить разрекламированную ракету «Булава»

В Росії 22 травня провели перший успішний запуск міжконтинентальних балістичних ракет «Булава».

Міністерство оборони РФ опублікувало відео пуску чотирьох ракет з підводного крейсера стратегічного призначення проекту 955 «Борей» «Юрій Долгорукий».

Пуск ракети проводився з підводного положення під час навчань в акваторії Білого моря. Як відзначили російські військові, ракета успішно вразила цілі на полігоні «Кура» на Камчатці.

«Підтверджені тактико-технічні характеристики і надійність ракетного підводного крейсера стратегічного призначення проекту 955 «Борей» і корабельного ракетного комплексу «Булава», — говориться в повідомленні Міноборони РФ.

Відзначається, що залпова стрілянина такою кількістю ракет на підводних крейсерах даного проекту виконувалася вперше.

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