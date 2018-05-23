Російський «Сбербанк» готує четверту спробу продати свою українську «дочку». Про це заявив глава банку Герман Греф, інформує «Інтерфакс-Росія».

За словами глави банку, планується скорочення присутності в Європі і розвиток бізнесу в Казахстані і Білорусі.

«Україна — це окрема історія, ми вже зробили три спроби продати банк. Зараз будемо робити ще й четверту спробу. Будемо сподіватися, що на цей раз вона буде успішною. Ми плануємо скорочувати наша присутність в Європі і розвивати наш бізнес в Казахстані та Білорусі», — сказав Греф.

Раніше українською «дочкою» «Ощадбанку» цікавилися білоруси, але пізніше вони передумали.

Нагадаємо, колишній чиновник і нині олігарх Валерій Хорошковський вийшов з переговорів з материнською структурою «Ощадбанку», незважаючи на те, що принципова домовленість була досягнута.