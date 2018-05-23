МОСКВА, 23 травня — . Близько 8,7 тисячі осіб були евакуйовані в німецькому Дрездені після виявлення бомби часів Другої світової війни недалеко від центру міста, повідомив таблоїд Bild з посиланням на поліцію. © AFP 2018 / Raul МееДесятки морських мін виявлені в ході навчань НАТО в Естонії

Як пише газета, 250-кілограмова британська бомба була виявлена у вівторок під час будівельних робіт. Бомба була піднята і зміщена екскаватором, що в подальшому призвело до ускладнень при спробі її знешкодити.

Недалеко від бомби знаходяться будинок престарілих, клініка, училище, дитячий садок та інші установи. Територія на відстані 400 метрів від будмайданчика, де виявили бомбу, оточена, люди евакуйовані. Прилеглі вулиці перекриті.

Після завершення евакуації почалися роботи зі знешкодження бомби, які довелося перервати через високого ризику вибуху. © AFP 2018 / Anthony WallaceВ Гонконгу знешкодили бомбу часів Другої світової

“Знешкодження бомби довелося призупинити. Механічний детонатор незахищений. На думку наших експертів, ризик детонації вище, ніж очікувалося. Подальші дії обговорюються”, — заявила поліція.

Бомбу будуть знешкоджувати за допомогою робота дистанційного керування, повідомила поліція таблоїду. Скільки триватимуть роботи по знешкодженню, невідомо. Поліція землі Саксонія повідомила в Twitter, що почалося зведення захисних огороджень.

З-за вжитих заходів безпеки на вулицях Дрездена сформувалися автомобільні пробки. Робота аеропорту Дрездена паралізована, зліт і посадка літаків заборонені.