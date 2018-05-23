РИГА, 23 травня — . Поліція безпеки Латвії заборонила залишати країну захиснику російських шкіл Латвії Володимиру Линдерману, якого суд у вівторок звільнив з-під арешту, він також зобов’язаний реєструватися в поліції, повідомила його адвокат Олена Квятковська.

© Фото : Алла БерезовскаяЗащитник російських шкіл Латвії розповів про умови укладення”Линдерману заборонено виїжджати з країни, він зобов’язаний у нічний час перебувати за місцем свого проживання. Йому також заборонено зустрічатися з конкретними особами, він зобов’язаний раз на тиждень відзначатися в поліції і не має права змінювати місце проживання”, — сказала Квятковська.

Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу після минулого в кінці березня Вселатвийского батьківських зборів, учасники якого виступили проти переведення шкільної освіти на латиську мову. За даними правоохоронців, справу порушено за ознаками “злочини проти держави”, а також інших кримінальних діянь.

© Sputnik / Сергій МелконовДепутаты з усіх країн ЄС підтримали збереження російських шкіл в Латвііна організованому Російським союзом Латвії Вселатвийском батьківських зборах було висловлено незгоду з реформою. Два учасники заходу, Олександр Гапоненко і Ліндерман, були звинувачені у діях проти держави і поміщені під арешт. У Ризькій центральній в’язниці Ліндерман провів два тижні. У понеділок суд скасував арешт правозахисника.

Сейм Латвії 23 березня затвердив поправки до закону “Про освіту”, що передбачають переведення всіх шкіл на державну мову навчання до 2021-2022 навчального року. Президент Раймондс Вейонис 2 квітня підписав закон. В

Латвії проживають близько 2 мільйонів осіб, з них близько 40% — російськомовні. У республіці одна державна мова — латиська, російська має статус іноземної.