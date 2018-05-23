Поліція в аеропорту Меммингема вже виявила 10 таких сімей.

Поліція Німеччини почала відловлювати шкільних прогульників. Перевірки почалися в аеропортах на півдні країни – звідти сім’ї учнів направляються на відпочинок ще до канікул. Бо так дешевше

Вони змушені були скасувати поїздки. Втім, інформацію про прогульниках передадуть у навчальні заклади. Тепер у батьків є два тижні, щоб пояснити, чому діти не були в школах. Якщо причина “недостатньо поважна” – сім’ї можуть оштрафувати.

Раніше українська збірна з авиамоделированию зайняла лідируючі позиції на престижних міжнародних змаганнях у США. А Владислав Клименко, школяр з Марганця Дніпропетровської області, очолив рейтинг серед юніорів.

Також поліцейські в німецькому місті Леррах приїхали на виклик небайдужих сусідів і виявили чоловіка, який голосно сперечався з папугою своєї дівчини. Відзначається, що сусіди зателефонували повідомити про крики і, можливо, про домашнє насильство у багатоквартирному будинку. До речі, місто розташоване недалеко від німецько-швейцарського кордону.