Керівник громадської організації «СНІД-Центр» Антон Красовський, відомий як один з небагатьох відкритих гей-активістів у Росії, готовий поборотися за посаду мера Москви.

У ході розмови він кілька разів назвав себе відкритим геєм, підкресливши, що мета його висування — показати, що Москва — це європейська столиця, яка може і повинна жити і розвиватися у відповідності з принципами, які відкидають неприйняття будь-яких форм ксенофобії.

«Я буду висуватися як альтернатива всьому, що відбувається в місті, в якому я живу все своє життя. Моє висування — вже перемога, тому що спробуйте знайти ще одного відкритого гея, який зважився на такий крок», — сказав громадський.

При цьому Красовський переконаний, що він не пройде муніципальний фільтр і в якості кандидата його навряд чи зареєструють.

Сайт радіостанції нагадує, що Антон Красовський має досвід роботи передвиборних штабах Михайла Прохорова і Ксенії Собчак.

Вибори мера Москви призначено на 9 вересня.