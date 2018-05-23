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“Вживають всі!” Російський актор зробив зізнання про наркотики

23.05.2018

"Употребляют все!" Российский актер сделал признание о наркотиках

Російський актор Юрій Колокольников заявив, що в його оточенні практично всі вживають кокаїн.

Така заява пролунала в інтерв’ю Юрію Дудю, яке є на YouTube-каналі “вДудь”.

“Ти знаєш, я це дізнався нещодавно. В тому плані, що я раптом зрозумів, що навколо все [вживають], як-то нездорово. Я просто, слава богу, не люблю кокаїн”, — зазначив він.

При цьому Колокольников зізнався, що не проти марихуани.

“Мене не розслаблює, у мене, навпаки, включається концентрація, творчість, розмова, як у багатьох від кокаїну. Я тому кокаїн взагалі терпіти не можу”, — уточнив артист.

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