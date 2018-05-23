У Верховній Раді 8-го скликання серед 8-ми представлених політичних партій місце в самій середині за чисельністю своїх представників зайняла партія «Відродження», очолювана відносно молодим політиком Віктором Бондарем, пише Антикор.

Зміна влади в партійній верхівці сталася в червні 2015 року, коли колишнього лідера екс-залізничника Віктора Остапчука посунув екс-міністр транспорту і зв’язку Бондар. З урахуванням того, що засновником партії в 2004 році був ще один колишній міністр транспорту Георгій Кирпа на розум приходять думки про професійний союз транспортників, присутніх у стінах Верховної Ради, або відродження країни має за їх задумом початися з транспорту.

Від різника до машиністові

До перевезень вантажів і пасажирів, більшість з 24 депутатів партійної фракції мають досить поверхове ставлення. Хіба що їх щодня возять на роботу на представницьких автомобілях. Більшість з них у попередньому скликанні складалися в парламентському об’єднанні правлячої «Партії регіонів» або носили прапори аполітичних технократів, об’єднаних абстрактною ідеєю економічного відродження. У всякому разі, так називалася друга фракція, депутати з якої, знову перемогли по мажоритарних округах, зібрались разом із Бондарем відроджувати Україну. Сам Віктор Бондар справами відродження займався всю нехай недовге, але свідоме життя. Особливо щільно йому довелося попрацювати в цьому напрямку в часи президентства Віктора Ющенка, палким прихильником якого він був.

Колишній київський суворовець став самим молодим в історії України міністром. У 29 років від роду в 2005 році він став командувати всім українським транспортом і зв’язком. За очі міністерські працівники і керівники компаній називали його «м’ясником». Не за кровожерливість, звичайно. Для цього якості він був занадто молодий. До міністерського кабінету в реальному секторі економіки йому довелося лише трохи покерувати Донецьким м’ясокомбінатом. Цього вистачило, щоб зрозуміти всю проблематику транспортних проблем. Тільки не треба пов’язувати Бондаря з «донецькими». Ніякого відношення до них не має. Можливо, навіть в глибині його душі таїться якась образа на їх «пахана». Просто стався в його житті такий нетривалий епізод, пов’язаний з виробництвом ковбаси в Донецьку. Він взагалі все життя був, як перекоти поле. Народився в Ленінграді, виріс у Києві, працював у Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, а обрався від західноукраїнського Хмельницького.

Щасливий випадок

Бондар не пішов по стопах батька-офіцера, а, знявши форму суворовського училища, вивчився на цілком громадянського юриста. Першим місцем його роботи стала юридична фірма «Сталкер». Потім він обіймав посаду радника генерального директора в харківській промислово-фінансової групи «Сігма». У 25 років його прийняли в секретаріат Кабінету Міністрів України, де він став одним з безлічі сірих» клерків. З приходом до влади Віктора Ющенка настав його час, але не відразу. Влітку 2005 року стався конфлікт інтересів між головними діючими обличчями «Помаранчевої революції» Юлією Тимошенко і Петром Порошенком. Президент Ющенко вирішив проблему кардинально ─ відправив обох у відставку. Неждано-негадано призначений прем’єр-міністром Юрієм Єхануров спішно приступив до формування нового складу уряду. Часу не було. Ось тоді хтось згадав про Віктора Бондаря. Так він опинився в міністрах. З відставкою Єханурова і призначенням на його місце Віктора Януковича необхідність у молодому міністра пропала. За спиною у Януковича стояла ціла юрба «донецьких», спраглих державних посад, а епізод з м’ясокомбінатом в залік не пішов.

Дніпровська епопея

Бондаря прихистив у секретаріаті президента його тодішній керівник Віктор Балога. Він же рекомендував його призначити головою обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. Перед Бондарем було поставлено завдання ─ забезпечити підтримкою жителів області на майбутніх парламентських виборах партію Віктора Ющенка «Наша Україна». Дніпропетровськ повинен був встати під прапори євроінтеграції. Бондар провалив завдання. Дніпропетровськ підтримала «Партію регіонів». Ось тоді знову згадали про кличці Бондаря ─ «м’ясник». Особливо не церемонячись, голова обласної адміністрації звільнив з посад 8 голів районів. Формулювання були досить розмитими, але ніхто не сумнівався, що це була помста за провальну агітацію. Ющенко стрімко втрачає рейтинг. Прийшла пора вибрати собі нового веденого. На одного Балогу розраховувати не доводилося. Той посварився з Ющенком через його рішення вдруге балотуватися на виборах. Вибирати довелося між кандидатами Януковичем і Тимошенко. Завдяки Януковичу Бондарю вже раз довелося покинути міністерський кабінет, тому він вибрав Юлю і домовився з нею залишитися в губернаторах. Бондар знову програв. У 2010 році депутати обласної ради висловили недовіру керівнику області як раз за підтримку Тимошенко.

Покарання і прощення

Віктор Бондар опинився в заступниках у голови Державної митної служби України Ігоря Калетника. Там він спробував заслужити прощення від Януковича за помилки молодості. Митна служба виконувала роль джерела тіньової підживлення «Партії регіонів» і активно присутня в різних корупційних схемах, що реалізуються «донецькими». «Пахан» Янукович не дуже довіряв перебіжчикам. Зрадив один раз, зрадить і другий. У березні 2011 року проти Бондаря явно за вказівкою згори було порушено кримінальну справу. Приводом послужив епізод, відноситься до його перебування на посаді міністра транспорту. Міністр прийняв рішення про знищенні незавершеного будівництва автовокзалу, чим завдав збитків 5,5 млн гривень. Втім, через рік після перемоги на виборах у Верховну Раду фракція «Партії регіонів» із задоволенням прийняла у свої ряди нардепів-самовисуванців з Хмельницької області. За Януковича Бондар тримався майже до останнього дня його перебування в Україні, написавши заяву про розрив відносин з «регіоналами» лише 19 лютого. У 2014 році він знову переміг у своєму окрузі, а далі очолив «Партію «Відродження».

Секрети «Сігми»

Коротка біографія лідера партії, переказана вище, обов’язково повинна бути доповнена ще однією історією, яка почалася дуже давно, ще до народження самого Віктора Бондаря. У далекому 1973 році 2 харків’янина Михайло і Лев Блейзери прийняли рішення повернутися на Землю Обітовану. Зробивши звичайний для єврейської алії трафік, вони невдовзі опинилися в дуже далекій від Єрусалиму Америці. З розвалом СРСР брати-бізнесмени вирішили поживитися на колишній батьківщині. Ними була заснована інвестиційна компанія Sigma Bleyzer. Основна мета бізнесу ─ скуповування за безцінь українських підприємств, краще всього в стратегічних галузях промисловості. Найбільш скандальним проектом колишніх українців виявилася спроба взяти під контроль всією українську авіапромисловість. Брати Блейзери лобіювали проект об’єднання АНТК імені Антонова, Харківського авіабудівного авіазаводу і Київського заводу «Авіастар» в одне ціле. Що з цього вийшло в підсумку невідомо, але американські конкуренти з компанії «Боїнг» були вельми зацікавлені в видаленні з ринку транспортних перевезень українців, а також у доступі до проектної документації унікальних авіалайнерів «Мрія» і «Руслан». Блейзери програли. Щось подібне підприємливі брати намагалися влаштувати в Росії, але їх там набагато швидше розкусили. Складне завдання вимагала створення цілого колективу і просування в державні структури України «своїх» людей під виглядом перспективних менеджерів. Харківський філіал американської компанії Sigma Bleyzer під назвою фінансово-промислова група «Сігма» став стартовим майданчиком для стрибка його радника директора з юридичних питань Віктора Бондаря в державні структура влади. Навряд чи випадково. У всякому разі, йому нехай на рік, але все ж таки вдалося очолити міністерство транспорту і зв’язку, повністю підходить під визначення «стратегічно важливе», особливо якщо тримати в голові авіаційно-транспортну тему.

Рибак рибака бачить здалеку

За власним визнанням Бондаря він зі студентських часів ніколи не мав проблем з грошима. Він отримував доходи не тільки від «Сігми». У 1997 році Він заснував компанію з вражаючим назвою «Європейський фонд розвитку». Європейський розвиток полягало в наданні нуворишам мисливських угідь поблизу Харкова для проведення дозвілля. Ще майбутній політик успішно займався роздрібною торгівлею продуктами, тютюном, алкоголем, що дозволило йому швидко обзавестися квартирою, автомобілем і одним з перших у Харкові тоді ще небаченим дивом техніки ─ мобільним телефоном. Бізнес з молодих років проник в його нутро. Підсумки голосування фракції партії «Відродження» і його лідера-того підтвердження. У гострих ситуаціях фракція покірно віддає голоси правлячої коаліції, але не все так однозначно. Бондар зберіг прекрасні відносини з недавнім керівником Дніпропетровської обласної адміністрації і великим бізнесменом Ігорем Коломойським. Ділові люди завжди близькі по духу. Обставини цілком можуть скластися так, що партія у Верховній Раді заговорить мовою олігарха.