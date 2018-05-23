Власник корпорації «УкрАВТО» Таріел Васадзе почав процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут, squeeze-out) у міноритаріїв. Про це корпорація повідомила в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Васадзе належить 6 063 475 штук простих акцій — 95,78% від статутного капіталу «УкрАВТО».

Найвища ціна акції становить 90 грн, обслуговувати операції з акціями буде «ПУМБ» і «Укргазбанк».

Суть сквіз-ауту полягає в тому, що власник або група власників 95% акцій компанії можуть змусити міноритаріїв продати свої акції мажоритаріям за певною компанією ціною.

Процедуру сквіз-ауту в Україні запровадили у минулому році — 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла відповідний закон «Про підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

Раніше стало відомо, що «Укроборонпром» купив елітні авто у Васадзе на 6 мільйонів.