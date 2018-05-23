Київ готується прийняти фінал Ліги чемпіонів. У нас багато інформації про таку країну, як Україна. На жаль, назва цієї країни часто наводять як синонім корупції.

І подейкують, що це твердження має право на існування. Сьогодні ми поговоримо про один з віце-президентів УЄФА – українця Григорія Суркіса. Раніше, протягом 12 років, він очолював Національну федерацію футболу, однак зараз смуга удачі в його життя підійшла до кінця, і він знаходиться не на хорошому рахунку, як УЄФА, так і на його батьківщині. І, об’єктивно кажучи, ситуація навколо нього дійсно дуже серйозна.

Він почав свою кар’єру футбольного чиновника разом зі знаменитим, а тепер кілька одіозним, Мішелем Платіні. Пізніше, останньому довелося подати у відставку з поста президента через корупційні скандали.

Григорій Суркіс зробив йому велику допомогу в той час, коли Платіні ще тільки балотувався на пост глави УЄФА. Варто відзначити, що Платіні під час його передвиборчої кампанії відвідав Київ 15 (!) раз. Таким чином, можна сказати, що Григорій Суркіс фактично спонсорував вибори француза.

Відзначимо, що після перемоги на цих виборах Платіні був надзвичайно щедрий своєї вдячності. Україна і Польща отримали право на проведення Євро-2012. Крім того, консалтинговим фірмам, пов’язаним з Григорієм Суркісом, відразу ж пощастило отримати великі контракти на суму приблизно 200 мільйонів євро. Причому абсолютно зрозуміло, що фактична вартість виконаних робіт, принаймні, на порядок менше.

Коли ФБР почало розслідування проти президента ФІФА Йозефа Блаттера і президента УЄФА Мішеля Платіні, всі факти порушень відразу стали очевидними. Їм не залишалося нічого іншого, окрім як піти у відставку. Відділ ФБР, який займався цим фінансовим розслідуванням, представив результати своєї роботи з усіма доказами і звітами, а Григорій Суркіс був у списку тих, хто брав участь у корупційних діях.

Олександр Чеферін замінив Платіні на цій посаді, але не став поспішати з оцінками і висновками. Він вирішив почати внутрішнє розслідування. Очікується, що його результати будуть опубліковані відразу після фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві.

Хитка позиція Суркіса легко пояснюється інформацією, отриманої в ході розслідування. Зрозуміло одне: хоча він не мав стосунку до політики, але здійснив велику кількість економічних злочинів.

За попередніми даними, Платіні і Суркіс привласнили близько 150 мільйонів євро, при тому, що Суркіс витратив лише близько 20 мільйонів євро на передвиборну програму Платіні. Є ще одна важлива річ, яка підтверджує, що Суркіс, Платіні і Блаттер були дійсно тісних відносинах. Глави УЄФА і ФІФА несподівано вирішили попросити президента України Віктора Януковича і впливового олігарха Ріната Ахметова зробити Суркіса Почесним Президентом Федерації футболу України (ФФУ). Таке рішення дозволило Суркісу працювати у ФІФА і УЄФА без будь-яких проблем.

Анатолій Коньков, ставленик Януковича, став главою ФФУ після 12-річного правління Суркіса, і йому нічого не залишалося, як виконати бажання своїх покровителів.

Слід зазначити, що Суркісу довелося нанести візит Рінату Ахметову. Їх навряд чи можна назвати хорошими друзями, і цей візит не був приємною подією для Суркіса. Останній завжди захищав інтереси київського «Динамо», що пояснюється тим фактом, що його брат Ігор є президентом цього клубу. І «Шахтар» Ахметова часто із-за цього бував обійдений. Таке ставлення змушувало президента донецького клубу жорстко висловлюватися про своєму опонентові. Однак він дуже шанобливо ставився до УЄФА і ФІФА, а також пам’ятав про свої обіцянки Платіні і Блаттеру, і це змусило Ахметова зробити перший крок до зустрічі з Суркісом.

Григорій Суркіс став серйозним лобістом інтересів Росії, під час визначення країни — господаря чемпіонату світу 2018 року. І це не чутки, так як навіть російський екс-віце-президент FIFA В’ячеслав Колосков під час зустрічі з Володимиром Путіним сказав президенту Росії, що він делегує йому свої повноваження для захисту інтересів Росії в міжнародних футбольних організаціях.

З того часу Суркіс і Путін провели кілька зустрічей у резиденції Президента. Очевидно, що віце-президент УЄФА Суркіс не випадково сприяв у передачі футбольного Криму російською. Після анексії Криму Росією саме Суркіс наполіг в УЄФА, щоб відокремити кримський футбол від України і зробити його автономним. Це рішення дозволило Росії стати господинею положення щодо футбольної України.

Майбутнє Григорія Суркіса може бути дуже сумним, якщо внутрішнє розслідування в УЄФА підтвердить інформацію ФБР. Його не тільки звільнять з усіх можливих посад в УЄФА, але навіть можуть позбавити права виїзду в ЄС.

У Суркіса був ще один, але, мабуть, останній патрон у світі футболу — іспанець Анхель Марія Вільяр. Це був дуже впливовий чиновник, але він був викритий у корупції, опинився у в’язниці, і, від безвихідності свого положення, повністю зізнався сам і дав свідчення на всіх своїх спільників. Кажуть, що після цього чиновники в УЄФА почали уникати Суркіса, як прокаженого.

Високе становище в тому числі і в футбольному світі можна розглядати, як свого роду гарантію для його володаря. Будь-який тиск на такого чиновника може бути трактовано, як втручання держави у футбольні процеси. УЄФА, зазвичай, негативно ставиться до таких проблем. Така позиція УЄФА може врятувати від потрапляння до в’язниці. Очевидно, що Суркіс боїться цього, оскільки у нього є не тільки економічні злочини, але і ряд інших незаконних дій без терміну давності.

Однак, у Григорія Суркіса немає шансів зберегти свій пост в УЄФА. Його корупційні дії — не єдина причина. Присутній і інший фактор — у вересні цього року йому виповнилося 69 років, тому він виявляє таку активність у боротьбі з нинішнім керівником ФФУ. Андрій Павелко, якому зараз 42 роки, вступив на цю посаду після Анатолія Конькова, який пішов у відставку після Революції гідності.

Григорій Суркіс відчайдушно намагається відновити свої позиції в ФФУ. В цьому і полягає основна причина інформаційної війни між ним і Павелком, в якому беруть участь як українські, так і російські ЗМІ.

Конфлікт набирає обертів безпосередньо перед фінальним матчем Ліги чемпіонів і приїздом до Києва керівників європейського футболу. Григорій Суркіс має мало шансів на перемогу в цій війні, так як навіть на батьківщині він все більше асоціюється з корупцією у футболі, а не з проведенням Євро-2012.