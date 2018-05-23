Письменниця з Польщі Ольга Токарчук стала лауреатом Букерівської премії в 2018 році. Престижну нагороду вона отримала за книгу “Бігуни” (“Flights”).

Незважаючи на те, що книга вийшла ще в 2007 році, її переклад англійською мовою вийшов тільки зараз.

“Бігуни” – це роман з парних фрагментів, починаючи з XVII століття до теперішнього часу, пов’язаних темами подорожей і людської анатомії. А сама книга, стверджують в оргкомітеті премії, є поруч “міркувань про приїзди, вибуття і непостійності”.

Сама письменниця назвала героїв своєї книги “сучасними кочівниками”.

Ольга Токарчук народилася в 1962 році в Сулехуве, однак має українські коріння.

“Моя бабуся Ольга Токарчук була українкою, дід – поляком, після війни сім’я розпорошилася, частина залишилася тут, інша оселилася в Польщі, а ще частина – у Франції… Я не знаю української, хоча батько знає… У Львові у мене є сім’я, недалеко від Збаража. А взагалі Токарчуки походять з струмів біля Тернополя”, – зізналася вона.

Токарчук є автором 8 романів і двох збірок оповідань. Деякі з її творів перекладені на українську мову, зокрема “Подорож людей книги”, “Правік та інші часи”, “Гра на багатьох барабанчиках”, “Останні історії”, “Веди свій плуг над кістками мертвих”, “Бігуни”.

Письменниця критикує політику польського уряду партії “Право і справедливість”, зокрема, щодо відмови приймати біженців.

Нагадаємо, що Букерівська премія вручається щорічно за кращий прозовий твір англійською мовою, написаний громадянином Великобританії, Ірландії або однієї з країн британської Співдружності. Переможець отримує приз в 50 тисяч фунтів стерлінгів.