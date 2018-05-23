ВАШИНГТОН, 23 травня — . Держсекретар США Майк Помпео очікує, що контролювати процес денуклеризации Корейського півострова будуть організації, які мають достатньо досвіду для цього, зокрема МАГАТЕ, а також інші організації і партнери Америки.

© РИА Новини / Ілля ПиталевКНДР не буде роззброюватися в односторонньому порядку, вважають экспертыНа уточнююче запитання, чи може в цій групі брати участь Росія, він відповісти не зміг.

“Це буде одна з найбільш складних програм контролю за роззброєнням, яка коли-небудь була. У нас вже є велика група експертів, яка працює в очікуванні успіху наших переговорів, якщо у нас вийде. Це довгий процес. Це не тільки американці, це будуть інші партнери, які будуть там… Я не знаю, чи це буде включати РФ чи ні, але це буде точно включати МАГАТЕ та інших, у кого є величезні можливості і експертиза в цьому питанні”, — заявив Помпео, виступаючи в палаті представників США з питання бюджету на 2019 рік.