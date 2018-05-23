ЄРЕВАН, 23 травня – . Міжнародне співтовариство готове надати Вірменії широке фінансове сприяння, заявив у середу прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян в ході урядової години в парламенті.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ МЗС Вірменії розповіли, що Єреван не збирається змінювати зовнішню політику”Представники міжнародного співтовариства в ході переговорів з нами висловлюють готовність надати широке фінансове сприяння. Ми раді цьому і повинні обговорити практичні завдання з ефективного використання цієї допомоги”, — сказав Пашинян.

При цьому він додав, що не можна сподіватися тільки на зовнішнє фінансування. “І у Вірменії є ресурси, їх значна частина “тіні”, можливо, і офшорах. Сьогодні ми можемо вибирати, яка допомога нам потрібна і в якому розмірі. Запевняю вас, що в цьому питанні ми будемо вести себе максимально гідно, і ніякої вибір не буде зроблено за рахунок суверенітету і гідності Вірменії”, — зазначив прем’єр.