МОСКВА, 23 травня — . Росія стурбована зростанням ескалації конфлікту на південному сході України, закликає Київ до прямого діалогу з представниками самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС РФ.

© / Андрій Стенин”Ілюстрація єдиного сценарію”. Політолог про загострення в Донбасі”Ми стурбовані повідомленнями про триваючої деградації ситуації в зоні конфлікту на південному сході України. Провокаційні дії, що вживаються ВСУ при мовчазному потуранні зарубіжних покровителів Києва, призвели до самої серйозної ескалації напруженості в Донбасі з моменту оголошення “великоднього” перемир’я 30 березня”, — йдеться в документі.

У МЗС зазначають, що “активність київських силовиків у “сірій зоні” стала причиною запеклих бойових зіткнень в районі Горлівки”. “З обох сторін є жертви, в тому числі, чотири мирних донеччанина. Регулярним обстрілу піддається Донецька фільтрувальна станція – найважливіший об’єкт інфраструктури, що забезпечує питною водою понад 400 тисяч людей по обидві сторони лінії зіткнення. Двадцять першого травня, за інформацією луганської боку, українськими диверсантами був підірваний автомобільний міст біля населеного пункту Іванівка”, — заявили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство також повідомило, що за ініціативою Донецька в середу у форматі відеоконференції відбулося позачергове засідання робочої підгрупи з безпеки контактної групи по Україні.

© РИА Новини / Сергій Аверин”Петля навколо Донецька”: Київ пішов ва-банк”На жаль, українська делегація фактично саботувала обговорення запропонованих координатором ОБСЄ конкретних заходів по деескалації, обмежившись скандування політичних гасел і висуненням відірваних від реальності претензій, заснованих на збочених трактуваннях Мінських домовленостей. Подібна поведінка емісарів Києва в черговий раз підтверджує зарядженість української влади на конфронтацію і підрив політичної роботи з врегулювання кризи в країні. Розмови про російської агресії укупі з провокаціями на лінії зіткнення дозволяють керівництву України відволікати населення від нагальних внутрішніх проблем”, — заявили в МЗС.

Москва закликала Київ “перестати відіграватися на жителів Донбасу за свої внутрішньополітичні провали і згадати про те, що шлях до миру в регіоні лежить через реалізацію Мінських угод у прямому діалозі з представниками Донецька і Луганська”. Мінські угоди