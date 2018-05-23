Британські власті повинні ліквідувати “проломи” у санкционном режимі щодо РФ. Це одна з головних рекомендацій, що містяться в доповіді членів парламенту про російської корупції.

У списку найбагатших людей Великобританії, який щорічно складає газета The Times, традиційно виявляються два російських бізнесмена – Роман Абрамович і Алішер Усманов. В цьому році власник англійського футбольного клубу “Челсі” виявився на 13 місці з 19: стан Абрамовича видання оцінило в 9,3 млрд фунтів стерлінгів (12,5 млрд доларів). Усманов, якому належать 30 відсотків іншого британського футбольного клубу “Арсенал”, зайняв 8 сходинку зі станом в 10,6 млрд фунтів стерлінгів (14,2 млрд доларів).

Серед російських бізнесменів, які мають великі активи у Великобританії, є і інші відомі імена. Олегу Дерипасці, наприклад, належить особнякстоимостью в 80 млн доларів в престижному районі Лондона – Белгравії.

Так звані російські олігархи протягом багатьох років вкладали гроші у Великобританії, оскільки донедавна її влади самі спонукали їх до цього, йдеться в опублікованому цього тижня доповіді комітету британського парламенту по закордонних справах. Однак незабаром заможним росіянам може виявитися складніше інвестувати в країні. Це станеться, якщо британська влада підуть містяться в доповіді рекомендацій і жорсткішою політику щодо російських інвестицій.

Скільки російських грошей у Великобританії?

Документ, що складається з 34 сторінок, носить назву “Московське золото: російська корупція у Великобританії”. Для винесення рекомендацій уряду парламентський комітет у закордонних справах опитав відомих експертів з Росії, журналістів та антикорупційних активістів. Серед тих, хто усно або письмово відповів на запитання парламентаріїв, були соратник опозиціонера Олексія Навального і виконавчий директор Фонду боротьби з корупцією Володимир Ашурков, британський історик та експерт з проблем безпеки Марк Галеотті, екс-чемпіон світу з шахів, а нині правозахисник Гаррі Каспаров і журналіст The Guardian Люк Хардінг.

За словами Ашуркова, які наведені в документі, “Великобританія – природний магніт для росіян”. Він навів розрахунки, згідно з якими за останні 20 років в країні “осіло” близько 100 млрд фунтів стерлінгів російських інвестицій. “Велика частина цих грошей законна, – вважає він. – Думаю, тільки частина з них – це доходи від корупції і злочинної діяльності”. Проте широко поширене думка така, що пов’язані з Кремлем олігархи часто використовують британську фінансову систему, щоб приховати свої активи або відмити доходи, отримані в Росії нелегальним шляхом, зазначив Люк Хардінг.

“Те, що люди, які мають відношення до Кремля, використовують Лондон у якості бази для одержаних злочинним шляхом активів, явно пов’язано з більш масштабної стратегією Росії та має наслідки для нашої національної безпеки, – резюмували автори доповіді. – Протистояння цьому має бути основним пріоритетом міжнародної політики Великобританії”. Вони також вказали на те, що накопичені та легалізовані у Великобританії активи безпосередньо і опосередковано підтримують кампанію президента Путіна” руйнування світового правопорядку впливу на союзників Великобританії.

“Ліквідувати прогалини” в режимі санкционном

Щоб запобігти це, парламентарі запропонували переглянути політику Лондона щодо російських інвестицій. На їхню думку, влада Великобританії повинні, зокрема, активніше протидіяти відмиванню грошей, а також ліквідувати лазівки в санкционном режимі, дозволяють російським бізнесменам інвестувати в країні, всупереч введеним у відношенні Росії санкцій.

Уряд має “якомога швидше ліквідувати прогалини” в санкционном режимі, вважають у комітеті у закордонних справах. Один з наведених у доповіді прикладів непослідовності санкційної політики Лондона стосовно Росії – це відбулося в листопаді минулого року первинне публічне розміщення (IPO) на Лондонській біржі акцій компанії En+, яку на той момент контролював Олег Дерипаска.

Під час проведення IPO Дерипаска ще не був під санкціями США, введеними щодо неготолько в січні 2018 року, однак його близькість до Кремля була відома вже тоді, зазначено в доповіді. У документі також зазначено, що у лютому нинішнього року британські та американські спецслужби “висловлювали занепокоєння” з приводу розміщення En+. “У чому сенс накладати на Росію санкції, якщо росіяни можуть обійти їх у Великобританії?” – процитовано в доповіді неназваний американський чиновник, який дав інтерв’ю газеті The Telegraph.

У чому слабкість санкцій відносно РФ?

Другий приклад непослідовної політики британців, згаданий в доповіді, – це можливість Росії позичати гроші на європейських фінансових ринках, оскільки західні санкциине поширюються на російський держборг.

“Це основна слабкість глобального санкционнного режиму, оскільки Кремль використовує кошти, отримані від випуску держборгу, для надання позик потрапили під санкції банків”, – вважає науковий співробітник Гарвардського університету Еміль Сімпсон, який виступав перед членами комітету.

Британські влади повинні співпрацювати з ЄС і США, щоб перешкоджати купівлі російських облігацій, випуск яких організовують потрапили під санкції компанії, рекомендують парламентарії.

Інструмент впливу на Кремль

Заключна частина доповіді присвячена заходам протидії відмиванню грошей. В ній члени комітету у закордонних справах рекомендує уряду розробити план сприяння владі заморських територій у створенні до кінця 2020 року регістра бенефіціарів офшорних компаній. На початку травня парламент Великобританії прийняв поправку, згідно з якою її офшорні території, такі, як Кайманові та Британські Віргінські острови, повинні будуть розкривати інформацію про справжніх власників офшорних фірм.

“Великобританія повинна розробити узгоджену і включає стратегію щодо Росії, – резюмували в доповіді члени комітету у закордонних справах. – Розмір лондонських фінансових ринків та їх значущість для російських інвесторів дає Великобританії суттєвий інструмент впливу на Кремль”.