Цвіте орхідея в улюбленому кольорі Меланії.

Американське суспільство орхідей нагородило нещодавно виведену гібридну орхідею Melania Trump вищою нагородою якості. Ця новина надійшла відразу ж після звістки, що перша леді Меланія Трамп повертається додому в Білий дім, оговтавшись від успішної операції на нирках.

На відміну від більшості орхідей, гібрид Melania може мати квіти з абрикосовим, ніжно-рожевим і мандариновим відтінком. Також квітка часто зустрічається в кольорі – фуксія, улюбленому відтінку Меланії.

Сорт орхідей, в якому ставиться Melania Trump – каттле є самим гламурним з усіх п’яти сортів. Вони дуже красиві, але вимагають обережності при догляді.