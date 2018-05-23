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Зірку радянського кіно Миколи Караченцова екстрено госпіталізували

23.05.2018

Звезду советского кино Николая Караченцова экстренно госпитализировали

Відомого радянського актора Миколу Караченцова, якого на початку квітня діагностували четверту стадію раку, госпіталізували в одну з московських клінік.

73-річний актор підхопив вірус після хіміотерапії, яку проходив в Ізраїлі, повідомляє Telegram-канал Mash.

Цікаво, що Караченцов повернувся з Ізраїлю після курсу променевої терапії, а вже в Москві пройшов курс хіміотерапії, після якої диагностированая пухлина легені, зменшилася.

Нагадаємо, що восени минулого року зірку радянського кіно діагностували рак. Він пройшов курс хіміотерапії і йому була проведена операція.

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