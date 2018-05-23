Служба безпеки України викрила на хабарі інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб Державної фіскальної служби (ГФС) у Київській області.

Чиновник ГФС вимагав від комерсанта хабара при проведенні позапланової податкової перевірки, повідомили в прес-службі СБУ.

Крім того, під час переговорів з підприємцем інспектор вдавався до шантажу. Так корупціонер запропонував комерсанту придбати побутову техніку нібито для керівництва Головного управління ГФС в Київській області (ГУ ГФС) на суму майже 20 тис. гривень за зменшення податкових нарахувань.

Інспектори затримали після оплати комерсантом придбання побутової техніки в службовому кабінеті.

Зараз тривають слідчі дії щодо причетності до зазначеного злочину керівництва ГУ ГФС в Київській області.

Нагадаємо, представники Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка систематично вимагали гроші від студентів заочного відділення за здачу заліків та екзаменаційних сесій.