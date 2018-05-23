АФІНИ, 23 травня — . Суд у Салоніках визнав трьох підсудних винними в нападі на мера Янніса Бутариса і засудив їх до умовних термінів покарання, повідомляє Афінське агентство новин АМНА.

© РИА Новини / Дарина БуймоваМэра Салоніків вигнали з мітингу у річницю геноциду понтійських грековНесколько десятків осіб напали на мера 19 травня на пам’ятних заходах у річницю геноциду понтійських греків. Бутарис змушений був тікати з мітингу після того, як десятки людей оточили мера і спочатку стали ображати його, а потім деякі люди почали бити його і кидати пляшки з водою. Після інциденту Бутарис звернувся в лікарню, де лікарі залишили його на ніч, а вранці відпустили. На наступний день були затримані чотири людини, яких впізнали на фотографіях і відеозаписах нападу. 17-річний юнак постане перед судом для неповнолітніх, а справа інших – двох 20-річних та одного 36-річного вихідця з Грузії – суд розглянув у середу.

Суд засудив одного 20-річного юнака до 21 місяця тюремного ув’язнення, іншого – до 14 місяців ув’язнення, надавши їм трирічну відстрочку виконання вироку, що означає умовний термін покарання.

Третій підсудний, який після нападу на Бутариса брала участь у пограбуванні м’ясної крамниці, отримав 14 місяців в’язниці з правом замість відбування покарання заплатити за п’ять євро за кожен день позбавлення волі.

© Фото : Міністерство культури ГрецииГреческие політики засудили напад на мера СалониковБутарис під час виступу в суді заявив, що напад на нього було організовано. Таку ж думку висловив прокурор. Голова суду під час оголошення рішення визнав, що це було “організований напад на позивача”, повідомляє агентство.

На суді молоді люди розплакалися і попросили вибачення у Бутариса, повідомляє сайт “Прото тема”. Один з них, десять років займається бойовими мистецтвами, сказав, що не знав, що удар у живіт міг нашкодити здоров’ю 75-річного мера.

Що стосується 36-річного грека – вихідця з Грузії, то він стверджував, що не знав, кого б’є. За його словами, він почув, що перед заходами в пам’ять про жертв геноциду понтійських греків був гей-парад, і розгнівався, повідомляє видання. Тим часом з’ясувалося, що повідомлення про дозвіл провести гей-парад Thessaloniki Pride в День пам’яті жертв геноциду виявилося “фейком”, пише видання.