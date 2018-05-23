ЄРЕВАН, 23 травня – . Зустріч президента Вірменії Армена Саркісяна з демонстрантами закінчилася спільним танцем. © AFP 2018 / Vano ShlamovПрезидент Вірменії заявив, що пишається загальнонародним рухом в Єревані

Як повідомляє Sputnik Вірменія, група людей прийшла до резиденції глави держави протестувати проти експлуатації Амулсарского золотоносного родовища в Сюникской області на півдні країни. Активісти вважають, що видобуток золота тут завдає шкоди екосистемі величезного регіону.

Спочатку до протестуючих вийшли співробітники президентської адміністрації, які взяли в них петицію і обіцяли передати главі держави. Проте через кілька хвилин перед демонстрантами з’явився сам Саркісян.

Вислухавши їхні скарги і висловивши свою точку зору, президент хотів піти, однак у цей момент демонстранти вирішили танцювати народний танець кочари, оскільки акцію також починали з танцю. Несподівано до них приєднався президент, і танець продовжився при його активній участі.

Саркісян обіцяв вивчити петицію протестувальників і відповісти на всі озвучені питання. Мітингувальники пообіцяли чекати два дні, після чого, якщо не буде результату, відновити акції.

Вірменські ЗМІ раніше неодноразово повідомляли, що президент Вірменії володіє акціями в канадсько-британської компанії Lydian International, яка займається розробкою родовища. Саркісян спростував ці повідомлення.

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