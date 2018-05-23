Багато хто побоювалися, що Росії нічого не зупинило б.

Грузинський адвокат зазначив, що у 2008 році Москва планувала захопити стільки території, скільки б їй могло зійти з рук.

Росія обвинувачується у військових злочинах, агресії, порушення прав людини під час війни в Грузії в 2008 році. Це заяву зробило керівництво Тбілісі сьогодні в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі.

“В уряді Грузії сказали, що є переконливі докази того, що російські бомби були скинуті на цивільні райони, що спричинило загибель і поранення невинних людей. Серед доказів – показання очевидців, супутникові знімки і відео, перехоплення телефонних розмов”, – передає The Guardian.

у 2008 році російські війська в складі 30 тисяч солдатів увійшли на територію двох провінцій – Південної Осетії і Абхазії.

Бен Еммерсон, грузинський адвокат додав, що “Росія намагалася захопити стільки грузинських територій, скільки б їй могло зійти з рук”.

Відзначається, що протягом п’яти днів російські літаки зробили більше 100 нападів на грузинські об’єкти. До і після припинення вогню російські війська увійшли в етнічні грузинські села, закриваючи в’їзди та виїзди. Осетинські сили спалювали будинки й цілі населені пункти в Грузії. За словами Еммерсона, тому, хто не хотів покидати країну, погрожували смертю.