В Ужгороді правоохоронцями затриманий адвокат за отримання 2 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Адвокат, вступивши на захист підозрюваних у нападі і нанесенні тілесних ушкоджень працівникам поліції, вимагав від родичів підозрюваних 4 тисячі доларів США для передачі судді місцевого суду за вирішення питання про пом’якшення вироку для нападників і неосуждение їх до реальної міри покарання.

Затриманий адвокат з 2 тисячами доларів неправомірної вигоди в адмінбудинку суду. Грошові кошти та речові докази вилучені з місця події.

Зараз вирішується питання про затримання фігурантів злочину в порядку ст. 208 КПК України та оголошення про підозру.