Ціни на нафту посилили падіння в середу після публікації даних Міненерго США, що вказали на більш значне, ніж очікувалося, збільшення запасів нафти в країні.

Вартість липневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:55 МСК знизилася на $1,13 (1,42%) — до $78,44 за барель.

Ціна ф’ючерса на нафту WTI на липень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася до цього часу на $0,86 (1,19%) — до $71,34 за барель.

Згідно з даними Міненерго, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 5,78 млн барелів, запаси бензину — на 1,88 млн барелів.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували зниження запасів нафти на 1,7 млн барелів, запасів бензину — на 620 тис. барелів.

Запаси дистилятів в США за підсумками тижня зменшилася на 951 тис., до мінімального рівня з січня, що приблизно співпало з очікуваннями аналітиків.

В цілому, запаси нафти і нафтопродуктів в США за минулий тиждень виросли на 6,73 млн барелів, що є їх найістотнішим стрибком з лютого.

Видобуток нафти в США минулого тижня практично не змінилася, склавши 10,73 млн барелів на добу (б/с).