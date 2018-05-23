ВАШИНГТОН, 23 травня — . США мають намір ввести більше санкцій проти Росії, заявив держсекретар Майк Помпео.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtСША пообіцяли зробити все можливе, щоб зупинити “Північний потік — 2″Він не пояснив, про які саме санкції йде мова, але це вже не перша заява представників адміністрації США про нові заходи щодо РФ. Так, зокрема, раніше президент США Дональд Трамп доручив Помпео підготувати пропозиції щодо заходів відносно Росії у зв’язку з передбачуваним порушенням Москвою Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

“Я знаю, що значна кількість санкцій було введено в рамках CAATSA, і ще більше буде”, — сказав Помпео, виступаючи перед конгресменами в палаті представників США.

Говорячи про імплементації санкцій в рамках закону “Про протидію супротивникам Америки через санкції” (CAATSA), Помпео повідомив, що США аналізують ситуацію, де введення цих санкцій можливе, щоб не спричинити “ненавмисних наслідків”, зокрема, для своїх партнерів.

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtПойдут США на санкції проти “Північного потоку-2”? Думка аналитикаВ 2017 році конгрес США прийняв, а президент Дональд Трамп підписав закон “Про протидію супротивникам Америки через санкції” (CAATSA), який передбачає санкції проти РФ, Ірану і КНДР, а також осіб і компаній третіх країн, які з ними співпрацюють. В адміністрації США заявляли, що мають намір застосовувати санкції вибірково, враховуючи власні національні інтереси та інтереси союзників і партнерів. США ввели в квітні санкції відповідно до CAATSA проти низки російських бізнесменів і чиновників, проте за іншими статтями закону санкції поки не вводилися.

В останні роки Москва і Вашингтон регулярно звинувачують один одного в порушенні договору про РСМД. В американському конгресі звучали заклики розробити законопроект, який прямо звинуватить Росію в порушенні цього документа і підготує грунт для виходу США з нього за тією ж схемою, за якою Вашингтон вийшов з договору по ПРО. © , ИнфографикаВведение санкцій проти Росії і відповідні кроки