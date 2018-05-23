ДОНЕЦЬК, 23 травня — . Київ планує розпочати наступ у Донбасі під час чемпіонату світу з футболу в Росії, заявив на брифінгу в ДНР полонений боєць ВСУ Василь Жимилинский. © РИА Новини / Прес-служба президента УкраиныУкраина вперше провела пуски ракетних комплексів Javelin

“Нам говорили, що наступ почнеться або напередодні виборів президента Росії, як сніг розтане і земля просохне, або до чемпіонату світу. Все це обговорювали, говорили навіть, що є наказ і все справа часу”, — сказав він.

Військовослужбовець зазначив, що війська стали отримувати більше боєприпасів і пально-мастильних матеріалів. Крім того, солдатам обіцяли, що передовим підрозділам передадуть ПТКР Javelin.

Ще один полонений, який виступив перед журналістами, підтвердив слова товариша по службі. Він також повідомив, що на передовій у силовиків виставлені артилерійські системи.

Обидва військовослужбовців заявили, що представники ДНР не чинили на них тиску. Геннадій ДубовойВ ДНР заявили про ліквідацію групи українських диверсантів

В оперативному командуванні самопроголошеної республіки пояснили, що один з полонених оголошений в ЗСУ дезертиром, хоча обидва бійця взяті на полі бою, але в різний час і на різних ділянках лінії зіткнення.

Минулого тижня ситуація в зоні конфлікту в Донбасі загострилася. Так, представництво ДНР в Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) повідомило, що силовики за сім днів майже 180 разів порушили перемир’я і зробили спробу наступу в районі Горлівки. В результаті атаки на позиції повстанців загинули не менше 10 військовослужбовців ЗСУ, уточнили в командуванні республіки.

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