ЛОНДОН, 23 травня – , Марія Тютюн. Відеозвернення Юлії Скрипаль викликає питання щодо умов її утримання, заявив представник посольства Росії в Лондоні. Євген СамаринПутин висловив надію, що Скрипаль буде живий, здоровий і неушкоджений

“Цілком очевидно, Юлія зачитувала заздалегідь написаний текст. Більш того, судячи по цілому ряду обертів, це був переклад з англійської, причому оригінал був складений носієм мови. Опубліковані власноручні листи Юлії на двох мовах підтверджують це враження”, — заявив представник посольства.

Дипломат зазначив, що згідно консульських конвенцій Великобританія зобов’язана надати Москві можливість поговорити з дочкою екс-співробітника ГРУ безпосередньо. Це необхідно для того, щоб “переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском”.

“Поки що у нас є підстави підозрювати зворотне”, — заявив представник дипмісії. © AFP 2018 / Adrian DennisТело і справа Скрипаля, або тарганів по-європейськи

При цьому співрозмовник агентства зазначив, що дипломати були раді побачити Юлію, а прочитане їй звернення містить багато нової інформації.

У відео, записаному для агентства Рейтер, Юлія Скрипаль сказала, що розраховує повернутися в Росію. Вона також згадала про допомогу, яку їй пропонував посольство в Лондоні, але зазначила, що в даний момент не бажає вдаватися до його послуг. Крім того, дівчина надала агентству письмові заяви російською та англійською мовами.

Після публікації заяви чоловік двоюрідної сестри Юлії розповів , що його дружина не виключає можливого тиску на потерпілу росіянку з боку британських властей.

© REUTERSСкан рукописного звернення російською мовою Юлії Скрипаль, записаний у Лондоні, Великобританія. 23 травня 2018 © REUTERSСкан рукописного звернення російською мовою Юлії Скрипаль, записаний у Лондоні, Великобританія. 23 травня 2018

© РИА Новини / Алекс МакнотонЗахарова нагадала позицію Росії по справі Скрипаля”Екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, який працював на британські спецслужби, і його дочку Юлію 4 березня отруїли у місті Солсбері. Після цього відносини Росії і Британії різко загострилися. Лондон бездоказово стверджує, що до інциденту причетна Москва. Росія це категорично заперечує. Москва неодноразово заявляла, що Лондон відмовляється співпрацювати у справі Скрипалів” і не надає доступ російської сторони до екс-співробітнику ГРУ і його дочки.

Скрипаль виписали з лікарні в середині квітня. У своїй першій заяві дівчина повідомила, що не збирається звертатися за консульської допомогою до Росії. При цьому Москва побоюється, що вона писала звернення під тиском. Пізніше британські ЗМІ повідомили, що її доставили в госпіталь на військовій базі.