БРЮССЕЛЬ, 23 травня – , Олександр Шишло. Віце-прем’єр Бельгії Олександр Де Крв у середу порівняв компанію Facebook з айсбергом. © AFP 2018 / Kimihiro НоѕһіпоЦукерберг пообіцяв, що Facebook буде дотримуватися регламенту про захист даних

“Всі розуміють, що Facebook – це свого роду гігантський айсберг. Проблема з цим айсбергом в тому, що ми як громадяни (Євросоюзу – ред.) бачимо тільки надводну частину … Все, що знаходиться під водою, – це величезна кількість даних, які зібрані … Ми не знаємо, що з ними відбувається, і ситуація з Cambridge Analytica представляє справжню проблему”, — сказав він в ефірі телерадіокомпанії RTBF.

Глава компанії Facebook Марк Цукерберг, виступаючи у вівторок перед головами політичних груп Європарламенту в Брюсселі, запевнив депутатів, що розробники додатків надалі не зможуть отримувати такий же доступ до особистих даних користувачів, як це сталося з Cambridge Analytica. На початку квітня Єврокомісія отримала лист від компанії Facebook з підтвердженням, що дані до 2,7 мільйона користувачів в Європі могли потрапити в розпорядження компанії Cambridge Analytica.

Виступаючи перед європарламентарями, Цукерберг визнав, що Facebook в останні два роки компанія “зробила недостатньо” для запобігання зловживань різними інструментами в соцмережі. © REUTERS / Francois Lenoir”Непереконливо”: Цукерберг зустрівся з євродепутатами у Брюсселі

Європарламент запросив Цукерберга в Брюссель, щоб він особисто відповів на запитання голів фракцій асамблеї у зв’язку з розслідуванням масштабів витоків із Facebook персональних даних громадян Євросоюзу, яке було розпочато у зв’язку зі скандалом навколо діяльності британської маркетингової компанії Cambridge Analytica. В ЄС хочуть знати, не використовувалися дані користувачів Facebook в ході президентських виборів в США і під час референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС.

Однак очікуваних відповідей Цукерберга на свої гострі запитання голови фракцій Європарламенту так і не отримали. В результаті сторонами була досягнута домовленість, що парламентарії отримають письмові відповіді на залишилися відкритими питання.