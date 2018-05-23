МАДРИД, 23 травня – . Чотири людини загинули, як мінімум 12 отримали поранення в результаті вибуху на незаконному піротехнічному складі в житловому будинку в іспанському муніципалітеті Туй (провінція Понтеведра, автономне співтовариство Галісія), повідомляє агентство Europa Press. © Фото : сторінка Нацполиции Києва в FacebookВ Києві прогримів вибух на складі

Офіційно екстрені служби Галісії поки підтверджують, що загинув один чоловік, 12 поранені. Місцеві ЗМІ з посиланням на заступника голови уряду автономного співтовариства Галісія Альфонсо Руеда повідомляють про одного загиблого і 28 поранених.

Вибухова хвиля накрила територію в кілька кілометрів, а розташовані поблизу будинки та припарковані поряд машини сильно постраждали.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцФастфуд із загрозою для життя: під час вибуху в Єревані постраждали вісім людей”Є багато практично зруйнованих будинків. Пожежні почнуть розбирати завали. Треба працювати вкрай обережно, оскільки можуть бути нові вибухи”, — заявив Руеда.

Як повідомив мер Туя Васкес Падін склад був незаконним і знаходився в житловому будинку.

Гуркіт від вибухів було чути за багато кілометрів, а в небо здіймався великий стовп диму.

На місці працюють рятувальні служби, фахівці зі знешкодження вибухових речовин та медики.