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Вікторія Скрипаль вважає, що звернення Юлії було записано під тиском

24.05.2018

БРЯНСЬК, 23 травня — . Вікторія Скрипаль вважає, що відеозвернення її двоюрідної сестри Юлії могло було записано під тиском, повідомив чоловік Вікторії Арсеній Елифантьев.Юлия Скрипаль во время интервью агентству Рейтер в Лондоне, Великобритания. 23 мая 2018© REUTERS / Dylan MartinezРоссийское посольство підозрює, що Юлію Скрипаль утримують проти волі

У відеозверненні, записаному для агентства Рейтер і опублікованому ввечері в середу, Юлія Скрипаль заявила, що розраховує повернутися в Росію. Вона також згадала про допомогу, яку їй пропонував російське посольство в Лондоні, але зазначила, що в даний момент не бажає вдаватися до його послуг.

“Я нічого не бачив, але Вікторія відео бачила. За її словами, видно, що людина говорить під тиском, що завчений текст”, — сказав співрозмовник агентства.

В англійському місті Солсбері 4 березня, згідно з твердженням британських властей, були отруєні засуджений за шпигунство на користь Великобританії колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, що спровокувало великий міжнародний скандал. Лондон стверджує, що до отруєння Скрипалів речовиною А234 причетна російська держава, Москва це категорично заперечує.Самые страшные отравляющие вещества© ИнфографикаСамые страшні отруйні речовини

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