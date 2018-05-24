МОСКВА, 23 травня — . Користувачі соцмереж висміяли рішення Петра Порошенка про створення нового роду військ — морської піхоти.

У середу президент України заявив про перенесення святкування Дня морської піхоти України на 23 травня. Також в українських морпіхів змінився колір беретів. Замість чорних головних уборів, які на Україні вважали проявом радянської спадщини, військовослужбовці морської піхоти будуть носити берети “кольору морської хвилі”.

Подібне рішення викликало бурхливу реакцію користувачів в соцмережах. Деякі з них відзначили відсутність у флоту України, яке погано поєднується з наявністю морської піхоти.

Дивно, мені здавалося, морська піхота як би має на увазі наявність флоту, а не потішних адміралів

Втім, Україна — країна можливостей pic.twitter.com/pxUP35a48T — Чу Хонес II (@Sositehuipidary) 23 травня 2018 р.

Інші нарікають на відсутність бойових заслуг українських морпіхів.

Я до того, що морській піхоті тепер треба довести що вони МОРСЬКА ПІХОТА. Щось я не пам’ятаю за 4 роки війни чимось відзначилися. — artembilyk (@artembilykposh1) 23 травня 2018 р.

Користувачі вирішили також порівняти українських бійців з аналогічним родом військ у Росії.

Ось як-то так має виглядати морська піхота pic.twitter.com/AtnSqqzRgC — Віктор Кожухар (@vitiok78) 23 травня 2018 р.

У багатьох викликав питання і сам ювілей морської піхоти на Україні.