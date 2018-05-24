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У Мережі висміяли рішення Порошенка про створення морської піхоти

24.05.2018

МОСКВА, 23 травня — . Користувачі соцмереж висміяли рішення Петра Порошенка про створення нового роду військ — морської піхоти.

У середу президент України заявив про перенесення святкування Дня морської піхоти України на 23 травня. Також в українських морпіхів змінився колір беретів. Замість чорних головних уборів, які на Україні вважали проявом радянської спадщини, військовослужбовці морської піхоти будуть носити берети “кольору морської хвилі”.

Подібне рішення викликало бурхливу реакцію користувачів в соцмережах. Деякі з них відзначили відсутність у флоту України, яке погано поєднується з наявністю морської піхоти.

Інші нарікають на відсутність бойових заслуг українських морпіхів.

Користувачі вирішили також порівняти українських бійців з аналогічним родом військ у Росії.

У багатьох викликав питання і сам ювілей морської піхоти на Україні.

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