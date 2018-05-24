ТЕЛЬ-АВІВ, 23 травня — . Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман дав зрозуміти, що новий американський план близькосхідного врегулювання може бути представлений через кілька місяців, і висловив надію на те, що палестинське керівництво перегляне відмову від співпраці з ініціативою.

© Fotolia / W. ZikasВ Ізраїлі вважають, що без США врегулювання з Палестиною невозможноВ інтерв’ю 13-му каналу місцевого телебачення дипломат припустив, що палестинцям буде складно відповісти “ні” на пропозицію кращого майбутнього, і попередив, що небажання сісти за стіл переговорів навряд чи добре сприймуть в Білому домі.

“Я думаю, що, якщо ми зможемо в наступні кілька місяців запропонувати щось, що обіцяє краще, більш оптимістичне і багатообіцяюче майбутнє палестинському народу… Я вірю в демократію, я вірю, що, якщо народ проявить інтерес, то у керівництва не залишиться вибору”, — сказав Фрідман.

© РИА Новини / Христина АфанасьеваВ США заявили про завершення розробки близькосхідного мирного планаОт одноосібного американського посередництва в пошуках миру з Ізраїлем палестинці відмовилися в кінці минулого року, обурившись рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею єврейської держави. Звинувативши президента в упередженості на користь протилежної сторони конфлікту і заздалегідь відкинувши мирні ініціативи, які він готує, вони обговорює з зарубіжними партнерами новий колективний формат врегулювання, схожий з механізмами вирішення іранської атомної проблеми.

Фрідман запевнив, що, незважаючи на близькість з Ізраїлем, США здатні виконувати роль “чесного брокера”.

© AFP 2018 / Mahmud НамѕОбострение в Газі не вплине на мирне врегулювання, заявив Білий дім”Ми чесний брокер. Ми неймовірно близькі з Ізраїлем… але це не означає, що ми не можемо допомогти привести сторони до мирної угоди”, — сказав дипломат.

Він вперше дав інтерв’ю з нового американського посольства, яке минулого тижня відкрилося в Єрусалимі, незважаючи на протести палестинців, які претендують на східні квартали міста.

Фрідман також висловив упевненість у готовності прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до поступок в ім’я світу, якщо він буде впевнений, що американські пропозиції відповідають “вищим інтересам” його країни.