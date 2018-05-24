ВАШИНГТОН, 23 травня — . США закликали Китай прибрати системи озброєння зі спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі і не допускати мілітаризації регіону у відповідності з даними раніше обіцянками.

© РИА Новини / Ілля ПиталевМИД Китаю назвав острови в Південно-Китайському морі законною територією країни”У нас є переконливі докази того, що Китай розгорнув протикорабельні ракети, зенітно-ракетні комплекси та електронні глушники в районі спірних островів Спратлі в Південно-Китайському морі. У той час як Китай стверджує, що будівництво островів повинно забезпечити безпеку на морі, навігаційну допомогу, пошуково-рятувальні роботи, захист рибних промислів та інші невійськові функції, розміщення цих систем зброї призначене тільки для військового використання”, — заявив представник прес-служби Пентагону Крістофер Логан.

Він зазначив, що посадка китайських бомбардувальників на острові Вуді також “підвищила напруженість в регіоні.

“Ми закликали Китай негайно прибрати військові системи і припинити курс на мілітаризацію спірних особливостей Південно-Китайського моря. Ми вважаємо, що ці розгортання озброєнь) і подальша мілітаризація цих об’єктів є порушенням обіцянки, яку голова (КНР) Сі (Цзіньпін) дав США і всьому світу — не мілітаризувати острови Спратлі”, — сказав представник Пентагону.

© AP Photo / Bullit MarquezКитай таємно розмістив ракетні комплекси на спірних островах, пишуть СМИРанее телеканал CNBC з посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки, повідомив, що системи озброєння були розгорнуті в квітні на рифах Сабі-риф, Мисчиф (Мэйцзи) і Файери-Крос.

Раніше ВПС КНР повідомили, що група стратегічних бомбардувальників H-6K в ході недавніх навчальних маневрів вперше приземлилась і злетіла з аеродрому на одному з островів у Південно-Китайському морі, належність якого оскаржують сусіди Китаю.

У Китаю і ряду країн регіону — Японії, В’єтнаму і Філіппін — є розбіжності щодо морських кордонів і зон відповідальності в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях. США заявляють, що КНР будує штучні острови, робить їх військовими об’єктами і за рахунок штучної суші розширює свої територіальні води. Китай відкидає звинувачення США.

Постійна палата третейського суду в Гаазі в липні 2016 року за позовом Філіппін постановила, що Китай не має підстав для територіальних домагань в Південно-Китайському морі. Суд вирішив, що спірні території архіпелагу Спратлі (Наньша) островами не є і виняткову економічну зону не утворюють. Китай не визнав рішення арбітражу.

© РИА Новини / Віталій ПодвицкийНедоглядели