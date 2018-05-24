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Трамп анонсував нові заходи боротьби з незаконною імміграцією в США

24.05.2018

ВАШИНГТОН, 23 травня — . Президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити допомогу країнам, звідки в США прибувають незаконні іммігранти.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. © AP Photo / Evan VuccТрамп мав право назвати “тваринами” мігрантів-бандитів, заявив Білий дім”Якщо хтось прибуває з будь-якої країни, ми будемо вираховувати певну суму із допомоги”, — заявив Трамп, обговорюючи нелегальну імміграцію на круглому столі в Нью-Йорку. За його словами, деякі країни не роблять достатньо для того, щоб перешкодити небезпечним мігрантам переїхати в США. Трамп додав, що зміни в іноземній допомоги будуть “радикальними” і відбудуться “скоро”.

При цьому Трамп поодинці не може розпоряджатися іноземною допомогою. Будь-які кошти в бюджет виділяє конгрес, який в 2017 році проігнорував вимогу Трампа серйозно скоротити допомогу іншим країнам.

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