ВАШИНГТОН, 23 травня — . Президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити допомогу країнам, звідки в США прибувають незаконні іммігранти.

© AP Photo / Evan VuccТрамп мав право назвати “тваринами” мігрантів-бандитів, заявив Білий дім”Якщо хтось прибуває з будь-якої країни, ми будемо вираховувати певну суму із допомоги”, — заявив Трамп, обговорюючи нелегальну імміграцію на круглому столі в Нью-Йорку. За його словами, деякі країни не роблять достатньо для того, щоб перешкодити небезпечним мігрантам переїхати в США. Трамп додав, що зміни в іноземній допомоги будуть “радикальними” і відбудуться “скоро”.

При цьому Трамп поодинці не може розпоряджатися іноземною допомогою. Будь-які кошти в бюджет виділяє конгрес, який в 2017 році проігнорував вимогу Трампа серйозно скоротити допомогу іншим країнам.