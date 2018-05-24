Доказом вини послужили аудіоматеріали, зібрані в 2015 році.

У Македонії суд засудив колишнього прем’єр-міністра Миколу Груевского до двох років в’язниці за незаконне вплив на чиновників Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з матеріалами суду, Груєвський, який обіймав посаду прем’єр-міністра з 2006 по 2016 рік, вчинив протиправне вплив на чиновників з метою придбання дорогого броньованого автомобіля Mercedes близько 600 тис. євро.

Доказом вини послужили аудіоматеріали, зібрані в 2015 році, які, крім того, послужили причиною для відставки уряду.

Відзначається, що Груєвський буде перебувати на волі до розгляду апеляції.