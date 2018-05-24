ВАШИНГТОН, 23 травня – . Китай не виявив ознак акустичної атаки на американського дипломата в Гуанчжоу, заявив в середу журналістам міністр закордонних справ КНР Ван І за підсумками зустрічі з держсекретарем США Майком Помпео.

© Depositphotos / FreerLawСША зв’язали ситуацію з дипломатом в Китаї і “акустичні атаки” на Кубі” – Це приватний випадок… Китай розслідує це з усією відповідальністю. Ми не виявили того, що якась організація або фізична особа застосували б таке сверхзвуковое вплив”, — сказав він.

Раніше один з американських дипломатів повідомив, що останнім часом відчуває “аномальні” слухові відчуття і тиск.

У минулому році держдепартамент США заявляв, що більше двох десятків співробітників американського посольства в Гавані піддалися “акустичної атаці” з використанням спеціальних приладів. 29 вересня держдеп опублікував попередження, в якому були перераховані такі, що були у постраждалих симптоми як втрата слуху, головний біль, слабкість, поганий сон. Гавана заявляла про відсутність доказів впливів такого роду на дипломатів США на Кубі.