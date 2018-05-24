АФІНИ, 23 травня — . Вищий адміністративний суд Греції, Державна рада, визнав законним надання притулку одному з восьми турецьких офіцерів, які втекли в Грецію на вертольоті після спроби державного перевороту в Туреччині в липні 2016 року, повідомляє газета “Катімеріні”.

© / Андрій СтенинТурция звинуватила Грецію у провокаціях в Егейському морі і пригрозила ответомСуд в Греції відмовився видати військових в Туреччину, оскільки вважав, що на батьківщині вони не зможуть розраховувати на справедливий суд, їм загрожують тортури і смерть. Другий пілот вертольота отримав в Греції притулок.

Однак уряд Греції в кінці минулого року оскаржило рішення про надання притулку. Це було зроблено незабаром після заяви МЗС Туреччини, в якому Анкара звинуватила Грецію в захисті учасників державного перевороту, назвала рішення про надання притулку політично мотивованим і заявила, що воно, безсумнівно, вплине на двосторонні відносини з Грецією і загальне регіональне співробітництво.

© РИА Новини / Михайло КлиментьевТурецкий прем’єр назвав Грецію притулком для ворогів Туреччини в середу ввечері Держрада на своєму пленарному засіданні одноголосно визнав законним надання притулку льотчику, що позначиться і на долю сімох інших військових, пише видання, зазначивши, що відмова у їх екстрадиції є причиною постійних непорозумінь у відносинах з Туреччиною.

Згідно з інформацією газети, судді відхилили вимогу грецької держави і вказали, що країна зобов’язана надати притулок цьому турецькому офіцеру і іншим, оскільки суд прийняв аргументи заявника і його рішення є незмінним.

© Fotolia / ctpaepТурция відкинула заклик глави Єврокомісії звільнити двох грецьких военныхГосударственный рада постановила, що компетентні органи зобов’язані надати необхідні документи отримав притулок, а потім і іншим семи, що на практиці означає, що вони будуть мати проїзні документи і, як підкреслили їх адвокати, зможуть у майбутньому виїжджати за межі Греції і вибрати іншу європейську країну в якості місця проживання, пише видання.

Газета відзначає також, що у зв’язку із закінченням 18-місячного строку тримання під вартою, передбаченого грецьким законодавством про просителях притулку, військовослужбовці повинні бути звільнені.

Четверо з восьми військових вже звільнені, всім їм забезпечена безпека і захист, повідомляє “Катімеріні”.