ПАРИЖ, 23 травня – . Глава Facebook Марк Цукерберг розповів про зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном на своїй особистій сторінці в соціальній мережі, зазначивши, що продовжить інвестувати у Францію.

© REUTERS / Francois Lenoir”Непереконливо”: Цукерберг зустрівся з євродепутатами у БрюсселеВ середу Макрон зустрівся з засновником Facebook, а також з 50 керівниками цифрових компаній. Зустрічі проходили за закритими дверима.

“Я тільки що зустрівся з президентом Макроном в Парижі. У нас був відмінний розмова про Франції як інноваційному центрі в Європі, враховуючи великі інженерні таланти тут і культуру підприємництва”, — написав Цукерберг на своїй сторінці в Facebook опублікував спільне фото з Макроном.

Цукерберг зазначив роботу двох проектів — лабораторії штучного інтелекту та Startup Garage, які працюють в Парижі. “Вони роблять неймовірно цікаву роботу, тому ми продовжимо інвестувати у Францію в найближчі роки”, — додав він.

У вівторок Цукерберг зустрівся з депутатами Європарламенту, відповівши на їхні запитання.