ТЕЛЬ-АВІВ, 23 травня — . Ізраїльські парламентарії ухвалили провести пленарне обговорення питання про визнання геноциду вірменського народу на тлі загострення відносин з Туреччиною, повідомила прес-служба Кнесету.

Рішення не зустріло заперечень з боку уряду, який у минулому намагався блокувати подібні ініціативи.

“Невизнання геноциду вірмен — це моральне пляма на Державі Ізраїль, особливо якщо це відбувається в догоду політичної кон’юнктури”, — заявила автор пропозиції, лідер лівої партії “Мерец” Тамар Зандберг.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Вірменії вважають спекуляції про визнання Ізраїлем геноциду недопустимымиЗа те, щоб обговорити питання всім складом парламенту, а не в комісіях, як бувало досі, проголосували всі 16 присутніх у залі депутатів, повідомив Кнесет. Дата дебатів поки не призначена.

Голосування в Кнесеті відбулося в розпал різкого загострення ізраїльсько-турецьких відносин зі взаємною висилкою послів і генеральних консулів. Причиною дипломатичного кризи стало обурення, яке викликала в Анкарі загибель десятків палестинців в зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа.

За даними вірменських істориків, в Османській імперії 1915 року загинули півтора мільйона вірмен, було спалено і пограбовано понад 60 міст і 2,5 тисячі сіл. Сучасна Туреччина відкидає звинувачення на свою адресу і гостро реагує на процес міжнародного визнання геноциду.