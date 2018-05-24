МАДРИД, 23 травня — . Іспанська репер Хосеп Мікель Аренас (творчий псевдонім Valtonyc), засуджений до трьох з половиною років тюремного ув’язнення за прославу тероризму, загрози відомим політикам і королівської сім’ї в своїх піснях, втік з країни.

Репер Кендрік Ламар принизив яка співала разом з ним фанаткуВ четвер закінчився десятиденний термін, протягом якого він повинен був з’явитися у в’язницю для відбування покарання. Як вважають іспанські ЗМІ, Valtonyc міг податися в Бельгії ще кілька днів тому. У цій країні знаходяться три каталонських політика, яким в Іспанії пред’явлені звинувачення у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з проведенням незаконного референдуму про незалежність. Минулого тижня бельгійський суд відмовився задовольнити іспанська ордер на екстрадицію і видати їх.

У четвер в Брюсселі перед будівлею Європарламенту, де проходитиме конференція, присвячена свободі слова, запланована акція в підтримку іспанського репера. Акція протесту проти вироку пройшла увечері в середу в Барселоні, в ній взяли участь близько 200 осіб.

Крім Бельгії, ЗМІ в якості можливого місцезнаходження репера називають Швейцарію, де від іспанського правосуддя ховаються два каталонських політика, щодо яких в Іспанії висунуті звинувачення.

Напередодні зникнення Valtonyc дав зрозуміти, що добровільно в тюрму він у четвер не з’явиться. “Завтра. Завтра будуть зносити двері мого дому, щоб відправити мене в тюрму. За кілька пісень. Завтра Іспанія в черговий раз стане посміховиськом. Я так легко не здамся, не підкорятися законним і є обов’язком перед цим фашистською державою. Тут ніхто не здається”, — написав він у Twitter за кілька годин до зникнення.

© РИА Новини / Олексій НикольскийРэпер Pharaoh штовхнув фаната в обличчя під час концертаАдвокат Хуан Мануель Оларьета подав позов в Європейський суд з прав людини на рішення Національного суду Іспанії.

Національний суд визнав репера винним у погрозах, прославлення тероризму, приниженні жертв терактів, а також образу монархії. Суд порахував, що в своєму “творчості” репер підтримує терористичні організації ЕТА (баскська терористична організація) і GRAPO (Групи патріотичного антифашистського опору першого жовтня), ображає колишнього главу держави короля Хуана Карлоса і членів його сім’ї, загрожує відомим політикам. У судовому рішенні наводяться деякі рядки пісень.

Сторона захисту наполягала, що мова йде про творчість і свободу слова, а “мова репу — провокаційний, алегоричний і символічний”.

Репер оскаржив рішення, однак Верховний суд підтвердив вирок.

© РИА Новини / Володимир АстапковичМэрилин Менсон грубо висловився про московських фанатів на концерті в КиевеЭто не єдиний вирок, винесений іспанськими судами щодо “творчості” співаків і викликав бурхливе обговорення. У 2014 році Національний суд засудив до двох років в’язниці каталонського репера Пабло Аселя (також за прославлення у своїх текстах тероризму), проте він відбував покарання умовно. Однак на початку цього року Асель знову опинився на лаві підсудних. На цей раз Національний суд засудив його до двох років і одного дня в’язниці за прославу тероризму, образи і наклеп на адресу монархії і державних інститутів. Це означає, що, якщо апеляція буде відхилена, він буде відбувати реальне покарання.

У грудні минулого року Національний суд виніс вирок стосовно дванадцяти реперів групи La Insurgencia (“Повстання”), які публікували в YouTube пісні на підтримку GRAPO і ЦЯ. Репери засуджені до двох років і одного дня ув’язнення, а також штраф у розмірі 4,8 тисячі євро. Наприкінці квітня вони оскаржили вирок і тепер чекають рішення.