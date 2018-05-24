Вибух полігону хочуть перетворити на яскраве шоу.

КНДР готується до закриття найбільшого ядерного полігону. Пхеньян заявляє, що хоче таким чином продемонструвати свій твердий намір позбавитися від атомної зброї.

У цьому випадку, пообіцяв Дональд Трамп, Америка може зробити Північну Корею «багатою і великою країною». Але у Вашингтоні тепер висловлюють сумнів в успіху майбутньої зустрічі двох лідерів.

Демонтаж ядерного полігону «Пунгери» — подія все-таки не рутинне. Тому, думається, північнокорейці і вирішили відміряти всі сім разів, перш ніж один раз підривати. Поїзд з журналістами тільки цим ввечері рушив у бік полігона, до якого 600 кілометрів від міста Вонсан, де представники ЗМІ перебували у готелі, милуючись заспокійливими пейзажами і акуратно підстриженими кущами. У поїзді, ціна квитка на який 75 доларів, такої розкоші, як споглядання, немає: всі вікна щільно зашторені.

Перший крок по ядерному роззброєнню, обіцяного світовій спільноті, КНДР хоче перетворити в видовищне шоу. Для чого і були запрошені в якості свідків американці, англійці, росіяни і китайці, на очах яких, як очікується, буде підірвано єдиний вхід у підземні тунелі — ті самі, де північнокорейці провели всі шість своїх ядерних випробувань, починаючи з 2006-го року.