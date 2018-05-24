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Влада КНДР влаштують видовищний демонтаж ядерного об’єкта

24.05.2018

Власти КНДР устроят зрелищный демонтаж ядерного объекта Вибух полігону хочуть перетворити на яскраве шоу.

КНДР готується до закриття найбільшого ядерного полігону. Пхеньян заявляє, що хоче таким чином продемонструвати свій твердий намір позбавитися від атомної зброї.

У цьому випадку, пообіцяв Дональд Трамп, Америка може зробити Північну Корею «багатою і великою країною». Але у Вашингтоні тепер висловлюють сумнів в успіху майбутньої зустрічі двох лідерів.

Демонтаж ядерного полігону «Пунгери» — подія все-таки не рутинне. Тому, думається, північнокорейці і вирішили відміряти всі сім разів, перш ніж один раз підривати. Поїзд з журналістами тільки цим ввечері рушив у бік полігона, до якого 600 кілометрів від міста Вонсан, де представники ЗМІ перебували у готелі, милуючись заспокійливими пейзажами і акуратно підстриженими кущами. У поїзді, ціна квитка на який 75 доларів, такої розкоші, як споглядання, немає: всі вікна щільно зашторені.

Перший крок по ядерному роззброєнню, обіцяного світовій спільноті, КНДР хоче перетворити в видовищне шоу. Для чого і були запрошені в якості свідків американці, англійці, росіяни і китайці, на очах яких, як очікується, буде підірвано єдиний вхід у підземні тунелі — ті самі, де північнокорейці провели всі шість своїх ядерних випробувань, починаючи з 2006-го року.

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