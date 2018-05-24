МОСКВА, 23 травня — . Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пред’явив європейським лідерам сім вимог, при виконанні яких Тегеран готовий залишитися в угоді по атому, повідомляється на його офіційному сайті.

© REUTERS / Raheb Homavandi/File PhotoПомпео назвав умови для нової угоди США з Іраном”протягом двох років США кілька разів порушували СВПД (Спільний всеосяжний план дій. — Прим. ред.), поки європейці зберігали мовчання. Ці три європейські країни (європейська трійка — Великобританія, Франція, Німеччина. — Прим. ред.) повинні довести, що вони не будуть вести себе нечесно і неблагонадійним”, — йдеться у його Twitter.

Європа, за словами верховного лідера, повинна випустити резолюцію із засудженням дій США, повинна гарантувати, що вона не буде піднімати питання про ракетну програму і не буде втручатися в регіональну політику республіки. Він також зажадав забезпечити продаж іранської нафти. Крім того, за його словами, європейські банки “повинні гарантувати проведення бізнес-транзакцій” з Іраном.

“Якщо США вдасться перешкодити продажу нашої нафти, ми повинні мати можливість продати бажаний обсяг палива. Європейці повинні у формі гарантій компенсувати це і купити іранську нафту”, — зазначив він. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ Ірані заявили, що їм не потрібен дозвіл на розвиток обороноздатності

Хаменеї також заявив, що Європа повинна “надати протидія спробам США ввести санкції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого шісткою міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Трамп також заявив про відновлення всіх санкцій, в тому числі і вторинних (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було зупинено в результаті досягнутої угоди.