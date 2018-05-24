БРЮССЕЛЬ, 23 травня — . Питання боротьби в соцмережах з радикалізмом і нетерпимістю обговорювалося на зустріч європарламентарів з головою Facebook Марком Цукербергом, заявив в середу спікер ЕП Антоніо Таяні, виступаючи на церемонії вручення премії імені лорда Якобовица в Брюсселі.

© REUTERS / Francois Lenoir”Непереконливо”: Цукерберг зустрівся з євродепутатами у БрюсселеНакануне глава Facebook взяв участь у слуханнях в Європарламенті щодо проблеми збереження особистих даних користувачів, заявивши, що компанія змінила систему реагування на проблемний контент, в тому числі пов’язаний з пропагандою тероризму.

“Ми піднімали вчора на зустрічі з Марком Цукербергом питання протидії релігійної нетерпимості, антисемітизму і отримали з його боку офіційні запевнення в цьому зв’язку”, — заявив Таяні, звертаючись до присутніх на урочистій церемонії гостям.

Віце-президент ЄК Франс Тиммерманс і спікер ЕП Антоніо Таяні удостоїлися в середу в Брюсселі премій за внесок у боротьбу з антисемітизмом в Європі. Тиммерманс доклав зусиль для створення посади омбудсмена, орієнтованого виключно на боротьбу з антисемітизмом на загальноєвропейському рівні. Премії вручав Рада рабинів Європи на чолі з головним рабином Москви Пинхасом Гольдшмидтом.

© AP Photo / Paul ЅакимаВстреча з Цукербергом розчарувала депутатів ЕвропарламентаКроме того, в рамках церемонії, що відбулася за посилених заходів безпеки у Великій синагозі в центрі Брюсселя, литовської письменниці Руті Ванагайте була вручена окрема премія “за вшанування пам’яті про Голокост”, а також за серію романів, які розповідають про долю євреїв у Литві під час Другої світової війни.

Ванагайте відома як автор книги “Наші”, в якій на основі архівних документів і спогадів литовців йшлося про роль місцевого населення в гоніння на євреїв після приходу нацистів в цю країну. На знак незгоди з оцінками письменниці велике литовське видавництво Alma Littera вилучив з продажу книги Ванагайте і розірвало договір про співпрацю. Європейський єврейський конгрес (ЕЕК) раніше засудив напади на письменницю в Литві за книги про Голокост.