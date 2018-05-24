МАДРИД, 23 травня – . Одна людина загинула, 27 отримали поранення в результаті вибуху піротехніки, що зберігалася в житловому будинку в муніципалітеті Туй (провінція Понтеведра, автономне співтовариство Галісія, Іспанія).

© Sputnik / Асатур ЕсаянцФастфуд із загрозою для життя: під час вибуху в Єревані постраждали вісім человекТакие попередні дані повідомив уряд спільноти Галісія. Раніше агентство Europa Press повідомило про чотири жертви, ці дані на даний момент не підтверджуються. Однак не виключено, що під завалами будинків, розбором яких займаються рятувальники, також можуть залишатися люди.

Загинула літня жінка, серед поранених – 20 дорослих та семеро дітей, двоє з них перебувають у важкому стані.

В ході слідства з’ясувалося, що вибухнула піротехніка, що зберігалася в одному з приватних будинків. Її власник затриманий. Раніше йому належав піротехнічний завод, проте він був закритий. Швидше за все, частина виробів господар переніс в приватний будинок свого родича, де вони і вибухнули.

В результаті потужних вибухів постраждали кілька десятків будинків, деякі повністю знищені. Вибиті шибки в радіусі декількох кілометрів. Із-за вибухів загорівся ліс. Гуркіт від вибухів було чути за багато кілометрів, а в небо здіймався великий стовп диму.

На місці працюють рятувальні служби, фахівці зі знешкодження вибухових речовин та медики.